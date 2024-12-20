"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с прогнозной стоимостью $103,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 36,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Бумаги фонда в последние полтора года торгуется в затяжном боковике. При этом мировые инвестиции в разведку и добычу нефти последние годы регулярно увеличиваются и на фоне накопленного в секторе недоинвестирования продолжат это делать, согласно прогнозам мировых ведущих агентств. Дополнительными драйверами для сектора может стать избрание Дональда Трампа, который поддерживает увеличение добычи углеводородов в стране, и умеренная оценка по мультипликаторам входящих в ETF компаний", - пишет эксперт инвесткомпании.

Ключевой риск для ETF, указывает Кауфман - возможность слишком консервативного подхода американских нефтяников к инвестициям в разведку и добычу, который может замедлить восстановление отрасли. Кроме того, долгосрочными рисками являются энергопереход и необходимость снижать объем выбросов.

SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services - ETF, нацеленный на инвестиции в акции американского нефтесервисного сектора. Особенностью данного фонда является равенство весов на каждой ребалансировке. Это позволяет повысить уровень диверсификации и выигрывать от роста не только крупнейших компаний сектора, но и небольших представителей индустрии.

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