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20 декабря 2024 года 10:01
"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P; Oil&Gas; Equipment&Services; ETF
"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с прогнозной стоимостью $103,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 36,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Бумаги фонда в последние полтора года торгуется в затяжном боковике. При этом мировые инвестиции в разведку и добычу нефти последние годы регулярно увеличиваются и на фоне накопленного в секторе недоинвестирования продолжат это делать, согласно прогнозам мировых ведущих агентств. Дополнительными драйверами для сектора может стать избрание Дональда Трампа, который поддерживает увеличение добычи углеводородов в стране, и умеренная оценка по мультипликаторам входящих в ETF компаний", - пишет эксперт инвесткомпании. Ключевой риск для ETF, указывает Кауфман - возможность слишком консервативного подхода американских нефтяников к инвестициям в разведку и добычу, который может замедлить восстановление отрасли. Кроме того, долгосрочными рисками являются энергопереход и необходимость снижать объем выбросов. SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services - ETF, нацеленный на инвестиции в акции американского нефтесервисного сектора. Особенностью данного фонда является равенство весов на каждой ребалансировке. Это позволяет повысить уровень диверсификации и выигрывать от роста не только крупнейших компаний сектора, но и небольших представителей индустрии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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