Индекс Мосбиржи может вновь уйти выше 2450п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вновь подняться выше отметки в 2450 пунктов на торгах в пятницу, но есть и риски обновления годовых минимумов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Повышение ключевой ставки до 23% годовых, как мы считаем, уже заложено в цены акций, поэтому такое решение ЦБ должно быть воспринято инвесторами позитивно. Негатив может внести новый прогноз Банка России по ставке и инфляции на следующий год. Однако куда важнее риторика регулятора, - пишет эксперт в комментарии. - Если будет дан сигнал, что текущее повышение ставки может стать последним, это придаст новый импульс рынку акций, что станет точкой разворота. В случае негативного сценария, при котором ключевая ставка превысит 23%, индекс Мосбиржи почти наверняка обновит годовые минимумы".

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