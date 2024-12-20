"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power с прогнозной стоимостью на уровне 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Финансовые результаты эмитента за январь-сентябрь 2024 года оказались слабее ожиданий рынка, несмотря на значительное улучшение операционных показателей. Снижение рыночных тарифов на электроэнергию и увеличение операционных издержек не позволили компании продемонстрировать существенный рост прибыли, - пишет эксперт инвесткомпании. - Мы по-прежнему отмечаем завышенную оценку акций CGN Power рынком, что, вероятно, связано с долгосрочными ожиданиями роста на фоне строительства новых ядерных реакторов. В то же время расширение мощностей способно позитивно повлиять на финансовые показатели компании лишь в долгосрочной перспективе".

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

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