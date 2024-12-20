.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 декабря 2024 года 09:13
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power
"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций CGN Power с прогнозной стоимостью на уровне 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Финансовые результаты эмитента за январь-сентябрь 2024 года оказались слабее ожиданий рынка, несмотря на значительное улучшение операционных показателей. Снижение рыночных тарифов на электроэнергию и увеличение операционных издержек не позволили компании продемонстрировать существенный рост прибыли, - пишет эксперт инвесткомпании. - Мы по-прежнему отмечаем завышенную оценку акций CGN Power рынком, что, вероятно, связано с долгосрочными ожиданиями роста на фоне строительства новых ядерных реакторов. В то же время расширение мощностей способно позитивно повлиять на финансовые показатели компании лишь в долгосрочной перспективе". CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-CGN/POWER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
20 декабря 2024 года 09:32
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая; - розничные продажи Великобритании в ноябре; - индекс цен производителей Германии в ноябре; - решение ЦБ РФ по... читать дальше
.19 декабря 2024 года 19:11
Альфа-банк повысил прогноз цены золота с $2500 до $2800 за тройскую унцию в 2025 году и с $2600 до $3000 за унцию в 2026 году, сообщается в инвестиционной стратегии банка на предстоящий год. "В этом году золото стало движущей силой экономики, обогнав фондовый рынок США в моменте на 10 п. п.... читать дальше
.19 декабря 2024 года 18:51
Акции Роснефти и Газпром нефти имеют самый значительный потенциал роста в 2025г среди компаний нефтегазового сектора - Альфа-банк
Акции "Роснефти" и "Газпром нефти" имеют самый значительный потенциал роста в 2025г среди компаний нефтегазового сектора, говорится в инвестиционной стратегии Альфа-банка на следующий год. "В рамках нашей обновленной стратегии мы подтверждаем наш взгляд на компании нефтегазового сектора, отмечая... читать дальше
.19 декабря 2024 года 18:23
Сбербанк, "Т-Технологии" и "Московская биржа" - фавориты финансового сектора в 2025 году, говорится в стратегии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на следующий год. "Сохраняем "позитивный" взгляд на сектор после сильной коррекции, - пишут эксперты. - Отмечаем низкую стоимость акций, которые выглядят... читать дальше
.19 декабря 2024 года 17:46
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций "Распадской" до 246 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "На фоне трехкратного падения мировых цен на... читать дальше
.19 декабря 2024 года 17:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций нефтегазового сектора в 2025 году, говорится в стратегии инвесткомпании. "Наша оценка нефтегазового сектора - "позитивная", - указывают аналитики. - Сейчас, при общем среднем потенциале роста 59% и средней избыточной... читать дальше
.19 декабря 2024 года 16:46
Котировки акций Micron Technology и General Mills Inc. останутся под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Micron Technology и General Mills Inc. останутся под давлением в ближайшее время, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Падение в акциях Micron Technology (-16% на премаркете) связано с прогнозом компании на текущий квартал, в котором она ссылается на не лучшую... читать дальше
.19 декабря 2024 года 16:10
Акции "Делимобиля" справедливо оценены рынком, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Делимобиль" представил операционные данные за 10 месяцев 2024 года. Выручка от краткосрочной аренды увеличилась на 90%, от долгосрочной аренды - в 3,5 раза г/г. Количество компаний, которые... читать дальше
.19 декабря 2024 года 15:37
Российская экономика может опередить мировую по темпам роста в 2024-2025гг, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Российский ВВП в 2024 году вырастет на 3,9-4%, - заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. На наш взгляд, судя по динамике темпов... читать дальше
.19 декабря 2024 года 15:03
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5930 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют слабую попытку отскока. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.