Акции Роснефти и Газпром нефти имеют самый значительный потенциал роста в 2025г среди компаний нефтегазового сектора - Альфа-банк

Акции "Роснефти" и "Газпром нефти" имеют самый значительный потенциал роста в 2025г среди компаний нефтегазового сектора, говорится в инвестиционной стратегии Альфа-банка на следующий год.

"В рамках нашей обновленной стратегии мы подтверждаем наш взгляд на компании нефтегазового сектора, отмечая значительный потенциал роста акций "Роснефти" и "Газпром нефти", которые, как мы полагаем, по-прежнему недооценены рынком, - пишут аналитики. - При этом мы исключаем из списка наших фаворитов на 1П25 акции "Татнефти", разочаровавшей инвесторов снижением ожидаемого уровня дивидендных выплат".

Будучи единственной историей роста на российском нефтяном рынке с понятными перспективами ввода новых мощностей, "Роснефть", по мнению экспертов банка, остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе на горизонте 2025 года. При этом поддержка государства в вопросах фискальной политики (в т. ч. налоговый вычет) и прямое участие компании в межправительственных соглашениях создает предпосылки для опережающего роста акций.

"Мы склонны также рассматривать "Газпром нефть" как одну из наиболее привлекательных инвестиционных идей в нефтегазовом секторе на фоне её дешевизны (12MF EV/EBITDA 2,8 х) и значительной перепроданности акций компании (-34% против -22% MOEXOG), что может стать фактором её переоценки рынком на горизонте 1П25", - отмечают стратеги банка.

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