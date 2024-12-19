"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Распадской до 246 руб

"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций "Распадской" до 246 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"На фоне трехкратного падения мировых цен на коксующийся уголь от экстремумов весны 2022 года котировки "Распадской" за последние 12 месяцев продемонстрировали опережающее снижение в сравнении с ключевыми российскими индексами, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что разворот нисходящей тенденции в акциях компании возможен лишь после начала восстановления мирового рынка стали, которое можно ожидать не раньше середины 2025 года, когда снизившиеся ставки ведущих мировых центробанков начнут оказывать позитивное влияние на глобальную экономику".

Также Данилов отмечает сохранение старых рисков "Распадской", связанных с низкой ликвидностью, корпоративным управлением и продолжающейся дивидендной паузой без ясных сроков возобновления выплат акционерам.

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