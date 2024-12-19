Российская экономика может опередить мировую по темпам роста в 2024-2025гг - Freedom Finance Global

Российская экономика может опередить мировую по темпам роста в 2024-2025гг, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Российский ВВП в 2024 году вырастет на 3,9-4%, - заявил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. На наш взгляд, судя по динамике темпов роста ВВП РФ за 10 месяцев 2024 года в 4,1%, как оценили в Минэкономразвития РФ, такой прогноз выполним, и при таких высоких темпах экономического роста России вполне реально сохранить место первой экономики Европы в терминах ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, и четвёртой экономики мира. Причем ожидаемые в 2024 году темпы роста экономики РФ значительно превысят рост мировой экономики, который, по прогнозам МВФ и ОЭСР, составит максимум 3,1-3,2%", - пишет эксперт.

Аналитик подчеркивает, что драйверами роста российского ВВП в 2024 году, как и годом ранее, являются государственные расходы, в том числе, гособоронзаказ, и импортозамещение. Также немаловажную роль играет высокая занятость и высокие темпы роста зарплат, напрямую влияющие на динамику роста спроса на потребительские товары и услуги, а значит - подпитывающие рост ВВП. Однако в 2025 году госрасходы запланированы в гораздо меньшем объёме, чем в текущем, и это, по мнению Мильчаковой, значит, что государство будет в меньшей степени вкладывать деньги в развитие стратегически важных отраслей, обрабатывающую промышленность, в то время, когда кредиты будут менее доступны бизнесу из-за высоких процентных ставок.

"В следующем году темпы роста могут быть более сдержанными - правительство РФ прогнозирует рост не выше 2-2,5%. Но, по нашему мнению, если инфляцию удастся обуздать ранее, чем в конце 2025 года, и ключевая ставка ЦБ РФ начнёт снижаться уже в середине следующего года, это значит, что темпы роста российского ВВП в 2025 году могут быть выше ожидаемых. Мы ожидаем, что в следующем году ВВП РФ может вырасти на 2,5-3%, и такие темпы роста могут опять превысить рост мировой экономики". - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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