S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5930п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5930 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют слабую попытку отскока. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как негативный, но не исключаем скорого перехода к консолидации, поскольку равновзвешенный S&P 500 устойчиво снижался с начала декабря и уже находится в состоянии перепроданности по техническим индикаторам, -пишет эксперт. - Тем не менее прогнозируем низкий интерес к выкупу просадки по основным индексам. Ситуацию для акций осложняет рост доходностей десятилетних трежерис до максимальных с мая 4,5%. Прогнозируем повышенную волатильность, ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5780-5930 пунктов".

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