Ставка ЦБР может остаться на уровне 21% или быть повышена на 1 п.п. в декабре - "Цифра брокер"

Ключевая ставка Банка России может остаться на текущем уровне (21% годовых) или будет повышена на один процентный пункт (п.п.) по итогам заседания в пятницу, 20 декабря 2024 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен, из которых следует, что на неделе с 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35% по сравнению с 0,48% неделей ранее, констатируют эксперты. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,5% с 9,32% на 9 декабря. Инфляционные ожидания населения России в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре.

"В декабре начало замедляться потребительское кредитование, при этом корпоративное также понемногу идет на спад. Замедление кредитования - одна из основных целей Банка России, поэтому мы ожидаем, что в пятницу ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет повышена на 1 п.п. Тем не менее со времени предыдущего заседания появился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары", - пишут аналитики в материале инвесткомпании.

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