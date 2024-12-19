Итоги заседания ФРС заставляют более консервативно смотреть на глобальные рынки - ПСБ

Итоги заседания ФРС США заставляют более консервативно смотреть на глобальные рынки, они входят в фазу осмысления текущих достаточно высоких ценовых уровней по ряду активов, уязвимых к реальным ставкам, и циклических секторов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Регулятор, как и ожидалось, снизил в среду диапазон ключевой ставки на 25 б.п., до 4,25-4,5%, а также представил свои обновленные прогнозы по экономике и ставке, отмечает эксперт.

"В первую очередь обратим внимание на повышение ожиданий по инфляции, причем неожиданно ощутимое. Был поднят и прогноз по росту ВВП. На этом фоне регулятор повысил на 50 б.п. свои ожидания по ключевой ставке на 2025 и 2026 годы - до 3,9% и 3,4% соответственно. Таким образом, согласно текущим прогнозам ФРС, американской экономике уготована жизнь при высоких положительных реальных ставках (ключевая ставка за вычетом инфляции) еще как минимум два года: в следующем году она составит 1,4%, а через год - 1,3%", - указывает Локтюхов.

"Отмечу, что глава ФРС Пауэлл попытался смягчить новые вводные, заявив, что прогноз "не является планом или руководством к действию". Однако у него это не получилось ввиду его же отсылок к тому, что дальнейшая политика будет определяться в первую очень инфляционными данными, и что, по его мнению, ключевая ставка приблизилась к так называемому нейтральному уровню - уровню, который выраженно ни стимулирует, ни дестимулирует экономическую активность. И что регулятор подошел к точке (или уже достиг ее), когда пауза в снижении ставки выглядит оправданной, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В целом результаты заседания ФРС я квалифицирую как "ястребиные". Федрезерв не настроен смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), будучи уверенным в крепости экономики в следующем году и фактически оценивая инфляционные риски как высокие. Тем более что, помимо положительной реальной ключевой ставки, регулятор продолжает изымать ликвидность - активы на балансе ФРС продолжают сокращаться и с пиков марта 2023 года их объем "съежился" почти на 18%. Напомним, что в предыдущий период ужесточения ДКП, в 2015-2018 гг., ФРС сумела сократить баланс лишь на 16%".

Затягивание периода высоких реальных долларовых ставок в условиях ожиданий постепенного торможения американской экономики и слабости экономик Европы и КНР повышают среднесрочные риски по мировым рынкам, уверен эксперт ПСБ.

"На мой взгляд, рынки входят в фазу осмысления текущих достаточно высоких ценовых уровней по ряду активов, уязвимых к реальным ставкам, и циклических секторов. Из последних в первую очередь обращаю внимание на слабость акций финансовых учреждений в США", - пишет аналитик в материале.

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