ЦБР может поднять ставку до 22% в пятницу, 20 декабря 2024г - Росбанк

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку только на 100 базисных пунктов (до 22% годовых) по итогам заседания 20 декабря 2024 года, говорится в материале аналитиков Росбанка.

"Инфляционные ожидания населения и предприятий не дают повода усомниться в повышении ставки Банком России на заседании в декабре, однако сдержанная реакция населения на последние колебания курса может сузить пространство для повышения ставки - 22% годовых (+100 б.п.)", - указывают эксперты.

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