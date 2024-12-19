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19 декабря 2024 года 12:15
ЦБР может поднять ставку до 22% в пятницу, 20 декабря 2024г - Росбанк
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку только на 100 базисных пунктов (до 22% годовых) по итогам заседания 20 декабря 2024 года, говорится в материале аналитиков Росбанка. "Инфляционные ожидания населения и предприятий не дают повода усомниться в повышении ставки Банком России на заседании в декабре, однако сдержанная реакция населения на последние колебания курса может сузить пространство для повышения ставки - 22% годовых (+100 б.п.)", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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