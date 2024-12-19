Ожиданий новой волны ослабления рубля в сложившихся условиях нет - БКС Экспресс

Ожиданий новой волны ослабления рубля в сложившихся условиях нет, а технически курсы основных мировых валют к нему могут быть чуть ниже текущих уровней к концу 2024 года, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

Рубль в декабре относительно стабилен, уже нет той ноябрьской экстремальной турбулентности, осенняя паника купирована, а курсы инвалют на 7% ниже годовых пиков, констатирует аналитик.

"Причина зимней стабилизации рубля - восстановление механизмов расчетов за экспорт, ранее нарушенных введением санкций против банков. Ставки денежного рынка снизились, дефицита валютной ликвидности не отмечается. Покупка валюты со стороны ЦБ по бюджетному правилу поставлена на паузу до конца 2024 года, а это снижает общий спрос и поддерживает курс рубля, - пишет Зельцер в обзоре. - На будущей неделе будет пик налоговых платежей экспортеров, что должно увеличить общее предложение валюты на рынке. Да и жесткий цикл ЦБ в целом за нацвалюту - высокие ставки давят на спрос на валюту под импорт и повышают привлекательность рублевых инструментов".

"По совокупности вводных ожиданий новой волны девальвации рубля нет, а технически курсы инвалют могут быть пониже. Доллар под занавес года может вернуться ближе к круглым 100 руб./$1, евро может оказаться в шаге от 105 руб./EUR1, тогда юань, скорее всего, будет под 14 руб.", - указывает эксперт БКС Экспресс.

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