ЦБР, скорее всего, повысит ставку на 2 п.п. в декабре - Freedom Finance Global

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 2 процентных пункта (п.п.), до 23% годовых, в декабре 2024 года, а в феврале 2025 года может поднять ее до 24-25% годовых, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ожидания населения РФ в отношении роста потребительских цен на год вперед, по данным опроса инФОМ, выросли с 13,4% до 13,9%, тогда как в ноябре они оставались стабильными. "Напомним, что последний раз этот показатель снижался по итогам сентября, а уже в октябре резко вырос", - отмечает эксперт.

Усиление инфляционных ожиданий в декабре и в целом зимой неудивительно, считает Мильчакова: цены в России традиционно повышаются зимние месяцы из-за сезонного удорожания плодоовощной продукции, а также роста тарифов и широкого спектра цен с 1 января.

Стоит отметить, по мнению аналитика инвесткомпании, что ценовые ожидания российского бизнеса, по данным ЦБ РФ, в декабре текущего года вышли на максимум за последние двадцать лет и достигли уровней весны 2022 года. "Это означает, что ни население РФ, ни бизнес не ждут в ближайшее время существенного замедления инфляции", - отмечает Мильчакова в обзоре.

Показатели недельной инфляции пока тоже отражают тенденцию к росту потребительских цен, указывает эксперт Freedom Finance Global. Так, по данным Минэкономразвития, на 2 декабря инфляция в России с начала года перевалила за 9%, а на 9 декабря увеличилась уже до 9,32% в основном за счет роста цен на услуги, бензин, овощи и фрукты.

"Оперативные данные по инфляции в декабре вместе с вновь начавшими расти инфляционными ожиданиями россиян не оставляют нам сомнения в том, что совет директоров ЦБ РФ повысит ключевую ставку в декабре на 2 п.п., до 23% годовых. С начала 2025 года и инфляция, и инфляционные ожидания, скорее всего, продолжат рост, поэтому в феврале ЦБ может поднять ставку до 24-25% годовых", - пишет Мильчакова в материале инвесткомпании.

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