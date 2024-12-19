Прогнозная цена акций Т-Технологии на конец 2025г - 3650 руб. - "Цифра брокер"

Акции МКПАО "Т-Технологии" недооценены рынком в текущий момент, прогнозная стоимость бумаг на конец следующего года составляет 3650 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Операционные результаты группы за 11М24 отражают рост количества клиентов экосистемы до 46,9 млн руб., на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, констатируют в инвесткомпании. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка на конец ноября снизился на 1,2% по сравнению с октябрем и составил 2,7 трлн руб.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и считаем акции "Т-Технологии" недооцененными. После объединения компании удается поддерживать рентабельность капитала выше 30%, в то время как менеджмент проделал большую работу по оптимизации расходов: количество отделений сократилось на 70% за полгода, количество сотрудников на 35% с марта по октябрь. Сейчас компания оценена в 1,2 капитала, что немного для нео-банка, а форвардный P/E на 2025 год составляет 3,9х. Целевая цена на конец 2025 года - 3650 руб.", - пишут эксперты в обзоре инвесткомпании.

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