Возможен инерционный рост на рынке акций РФ утром четверга - "Алор Брокер"

Возможен инерционный рост на российском рынке акций в четверг утром, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит ключевую ставку как минимум на 2 п.п. в декабре. Остается открытым лишь вопрос, будет ли это последним повышением или цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится в следующем году. Мы склоняемся ко второму варианту. Если наши прогнозы оправдаются, то и нисходящий тренд по рынку акций не закончился, а значит, покупать бумаги "широким фронтом" рано, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Рост среды вполне ложится в тенденцию последних недель, когда инвесторы фиксируют прибыль по "шортам" накануне и по факту публикации статистических данных, что и приводит к подъему индекса Мосбиржи. Не исключаем, что во второй половине четверга начнется фиксация прибыли и выход из бумаг в преддверии важнейшего заседания совета директоров ЦБ".

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