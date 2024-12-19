Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского климата Германии GfK за январь;

- ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным;

- встречи лидеров ЕС;

- решение Банка Англии по процентной ставке;

- пересмотренный ВВП США в 3К24;

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре;

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- продажи домов на вторичном рынке США в ноябре;

- акционеры "Татнефти" обсудят дивиденды за 9М24;

- бумаги "ФосАгро" последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 год;

- квартальные результаты Accenture, Nike Inc., FedEx Corp. и FactSet Research Systems.

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