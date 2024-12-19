.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
19 декабря 2024 года 09:17

Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского климата Германии GfK за январь;

- ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным;

- встречи лидеров ЕС;

- решение Банка Англии по процентной ставке;

- пересмотренный ВВП США в 3К24;

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре;

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- продажи домов на вторичном рынке США в ноябре;

- акционеры "Татнефти" обсудят дивиденды за 9М24;

- бумаги "ФосАгро" последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 год;

- квартальные результаты Accenture, Nike Inc., FedEx Corp. и FactSet Research Systems.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


.
Лента аналитики
19 декабря 2024 года 09:43
Цена золота, скорее всего, завершит 2024г в диапазоне $2600-2700/унц. - БКС Экспресс
Котировки золота, скорее всего, завершат текущий торговый год завершится в рамках диапазона $2600-2700 за тройскую унцию, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Золото локально вышло вниз, а не вверх - риторика ФРС США сыграла за доллар и против унции. У Gold и DXY обратная...    читать дальше
.
19 декабря 2024 года 09:30
Индекс Мосбиржи может показать рост в четверг утром - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может показать рост в начале торговой сессии четверга, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Паттерн среды" вновь сработал, констатирует эксперт - падение бенчмарка акций в начале недели на фоне ожиданий мрачных данных по инфляции сменяется выкупом глубокой просадки по...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 19:11
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 23-24% в пятницу - ПСБ
Инфляционные ожидания предопределяют жёсткость ЦБ - в пятницу, 20 декабря, вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 23-24% годовых, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляционные ожидания населения в декабре предсказуемо выросли на фоне ослабления курса рубля (13,9% против...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 18:51
АКБФ сохраняет прогнозную цену акций КАМАЗа на уровне 177 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций "КАМАЗа" на уровне 177 рублей за бумагу, что предполагает, с учетом изменения цен, потенциал роста 92% и соответствует рекомендации "покупать". "Менеджмент "КАМАЗа" ожидает снижение рынка тяжелых грузовиков в РФ в 2025...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 18:31
Пара рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 13,7-14,4 руб./юань в краткосрочной перспективе - Россельхозбанк
Пара рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 13,7-14,4 руб./юань в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "Краткосрочный тренд на ослабление рубля стал замедляться: за...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 18:02
Цена акций Novabev Group может вырасти до 570 руб. в течение года - Freedom Finance Global
Котировки акций Novabev Group могут вырасти до уровня в 570 рублей за штуку на горизонте года, бумаги интересны для среднесрочных покупок, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Негатив вокруг компании в настоящее время представляется отыгранным, а акции...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 17:35
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз подъема ставки ЦБР до 23% в декабре
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 202 декабря 2024 года, сообщается в материале главного экономиста брокера Софьи Донец. ЦБ выпустил оперативную справку по результатам мониторинга предприятий и результаты опроса по...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 17:11
Долгосрочные перспективы цены акций Инарктики позитивны - "Газпромбанк Инвестиции"
Долгосрочные перспективы котировок акций "Инарктики" позитивны, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По данным Рыбного союза, объем аквакультурного производства лососевых рыб в России составил 102 тыс. тонн за январь-сентябрь 2024 года, продемонстрировав снижение на 22% к...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 16:32
S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6010-6100п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6010-6100 пунктов в среду, вероятен высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. "S&P 500 продолжает консолидироваться под уровнем 6100 пунктов,...    читать дальше
.
18 декабря 2024 года 16:06
Банк Англии может взять паузу в снижении учетной ставки - Freedom Finance Global
Банк Англии может взять паузу в снижении учетной ставки по итогам заседания в четверг, 19 декабря 2024 года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре увеличилась с 2,3% октябре...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.