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19 декабря 2024 года 09:17
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительского климата Германии GfK за январь; - ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным; - встречи лидеров ЕС; - решение Банка Англии по процентной ставке; - пересмотренный ВВП США в 3К24; - индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре; - число недельных обращений за пособиями по безработице в США; - продажи домов на вторичном рынке США в ноябре; - акционеры "Татнефти" обсудят дивиденды за 9М24; - бумаги "ФосАгро" последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 год; - квартальные результаты Accenture, Nike Inc., FedEx Corp. и FactSet Research Systems. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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