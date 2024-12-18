Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 23-24% в пятницу - ПСБ

Инфляционные ожидания предопределяют жёсткость ЦБ - в пятницу, 20 декабря, вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 23-24% годовых, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляционные ожидания населения в декабре предсказуемо выросли на фоне ослабления курса рубля (13,9% против 13,4% в октябре-ноябре), - отмечает эксперт. - Динамика инфляционных ожиданий указывает на высокие риски сохранения повышенной инфляции. Мы полагаем, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку. В пятницу ждем заметное повышение (до 23-24%) и сохранение жесткого сигнала. При дальнейшем росте инфляции и инфляционных ожиданий в 1 квартале 2025 года можем увидеть ставку 25%".

При этом политика ЦБ, по мнению Попова, может быть скорректирована, поскольку регулятор понимает, что ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования близок к остановке. Банк России может перейти к удержанию текущей жесткости денежно-кредитных условий - в пользу этого, на взгляд аналитика, говорят новости о сдвиге вправо сроков ужесточения ряда нормативов для банков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.