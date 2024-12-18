АКБФ сохраняет прогнозную цену акций КАМАЗа на уровне 177 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций "КАМАЗа" на уровне 177 рублей за бумагу, что предполагает, с учетом изменения цен, потенциал роста 92% и соответствует рекомендации "покупать".

"Менеджмент "КАМАЗа" ожидает снижение рынка тяжелых грузовиков в РФ в 2025 году почти на 25%. Основные причины - снижение экономической активности в автоперевозках и строительном секторе, - отмечают аналитики в комментарии. - На фоне ухудшения условий для автопроизводителей, связанных с ростом ключевой ставки и налоговыми изменениями, мы ранее снизили прогноз EBITDA "КАМАЗа" на 2024 и 2025 годы. Оценки остаются неизменными: 33,1 млрд рублей в 2024 году и 26,2 млрд рублей в 2025 году. Прогноз чистой прибыли компании за 2024 год также не изменился и составляет 2,5 млрд рублей. При этом ожидаемые дивидендные выплаты оцениваются в размере 0,5 рубля на акцию".

Расчетное значение справедливой стоимости компании не изменилось, оценка по-прежнему учитывает 10%-ную поправку на нерыночные отраслевые и корпоративные риски, подчеркивают эксперты.

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