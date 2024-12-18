Пара рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 13,7-14,4 руб./юань в краткосрочной перспективе - Россельхозбанк

Пара рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 13,7-14,4 руб./юань в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Краткосрочный тренд на ослабление рубля стал замедляться: за неделю пара RUB/CNY подросла всего на 0,7%, - констатирует эксперт. - По сути с 11 декабря можно говорить даже о некоторой консолидации в диапазоне 13,75-14,20, и пока юаню не удается устойчиво закрепиться выше верхней границы. Отчасти покупательский настрой на валютном рынке сдерживается перспективой повышения ключа в пятницу, приближением "налоговой" недели, в ходе которой продажи со стороны экспортеров должны увеличиться. Нельзя сбрасывать со счетов и принятый 15ый санкционный пакет ЕС, в котором впервые были наложены "полноценные" санкции, включающие запрет на поездки и замораживание активов, на семь китайских компаний и физических лиц, что дает китайским контрагентам вполне неоднозначный сигнал и в перспективе будет способствовать дальнейшему усложнению расчетов в юанях".

Аналитик банка полагает, что в краткосрочной перспективе пара RUB/CNY вероятно будет тяготеть к нижней границе диапазона 13,7-14,4 руб./юань.

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