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18 декабря 2024 года 18:02
Цена акций Novabev Group может вырасти до 570 руб. в течение года - Freedom Finance Global
Котировки акций Novabev Group могут вырасти до уровня в 570 рублей за штуку на горизонте года, бумаги интересны для среднесрочных покупок, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Негатив вокруг компании в настоящее время представляется отыгранным, а акции эмитента выглядят существенно недооцененными. Краткосрочную поддержку их котировкам могла оказать новость о повышении с 1 января 2025 года минимальной цены на водку (на 16,7%, до 349 руб. за литр) и на коньяк (на 17%, до 651 руб.), что может положительно отразиться на финансовых результатах компании. Государство активно поддерживает отечественных производителей алкоголя, в том числе крепкого, что в среднесрочной перспективе может стать драйвером роста выручки Novabev Group, - пишет эксперт в обзоре. - Эмитент успешно развивает розничную сеть "ВинЛаб". Дивиденды Novabev регулярно платит с 2019 года, с января по сентябрь 2024 года на эти цели было направлено 135 руб. на акцию или около 100% ее чистой прибыли по МСФО. Из эмитентов средней и малой капитализации Novabev, на наш взгляд, является одним из наиболее интересных для среднесрочных вложений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-NOVABEV/НОВАБЕВ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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