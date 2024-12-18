S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6010-6100п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6010-6100 пунктов в среду, вероятен высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"S&P 500 продолжает консолидироваться под уровнем 6100 пунктов, который служит сильным сопротивлением. Доля акций индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, сократилась с 26% до 20%, минимума с апреля текущего года, - пишет эксперт в обзоре. - Заметим, что равновзвешенный бенчмарк (RSP ETF) во вторник вновь завершил сессию в "красной зоне" - девятый раз за последние одиннадцать торговых дней. Дальнейшее снижение может ухудшить техническую картину. Для продолжения устойчивого восходящего тренда необходимо расширение числа акций, демонстрирующих положительную динамику".

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что в среду завершается двухдневное заседание ФРС, по итогам которого будет объявлено решение по базовой процентной ставке, а также представлены экономические прогнозы. По данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 б.п. рынок оценивает в 95%. Решения FOMC будут опубликованы за два часа до закрытия торгов, затем начнется пресс-конференция Джерома Пауэлла. Основная интрига связана с обновленными экономическими прогнозами ФРС, которые последний раз пересматривались 18 сентября.

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