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18 декабря 2024 года 16:06
Банк Англии может взять паузу в снижении учетной ставки - Freedom Finance Global
Банк Англии может взять паузу в снижении учетной ставки по итогам заседания в четверг, 19 декабря 2024 года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре увеличилась с 2,3% октябре до максимальных за последние восемь месяцев 2,6% при таргете Банка Англии на уровне 2%. Таким образом, констатирует эксперт, после разового замедления в сентябре рост цен вновь продолжает набирать обороты. Ускорению инфляции способствовал в первую очередь рост стоимости некоторых услуг, в основном тех, которые не дорожали в предыдущие месяцы - то есть коммунальных, туристических и культурно-досуговых, отмечает Мильчакова. Еще одним драйвером роста показателя стало повышение стоимости продуктов питания и напитков. Одновременно с этим, указывает аналитик инвесткомпании, было зафиксировано замедление инфляции в сопоставлении месяц к месяцу с октябрьских 0,6% до 0,1%. Вышедшие данные полностью уложились в консенсус аналитиков. "Напомним, что в ноябре Банк Англии снизил учетную ставку на 0,25 п.п., до 4,75% годовых. Полагаем, что последняя статистика инфляции станет для регулятора весомым поводом поставить смягчение монетарных условий на паузу по итогам заседания 19 декабря", - пишет Мильчакова в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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