"Финам" повысил рейтинг акций НоваБев до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "НоваБев" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 630 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 33%, сообщается в материале инвесткомпании.

"16 декабря брокеры начали разблокировать акции "НоваБев", полученные инвесторами в ходе сплита. С конца августа до 13 декабря (последний день, когда бумаги были заблокированы) доступные акции "НоваБев" активно распродавались, за этот период они упали в цене более чем на 30%. После разблокировки новых бумаг распродажи продолжились на рекордных объемах, за 16 декабря котировки рухнули еще на 12%. Пока не все брокеры сообщили о предоставлении доступа к акциям, поэтому не исключаем, что до конца следующей недели волатильность котировок будет повышенной", - пишет аналитик Игнат Иванов.

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