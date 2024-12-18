Vertex Pharmaceuticals и Regeneron Pharmaceuticals - фавориты в секторе здравоохранения на 1К25 - "Финам"

Аналитики "Финами" выделяют акции Vertex Pharmaceuticals и Regeneron Pharmaceuticals в качестве фаворитов в секторе здравоохранения на 1К25 и подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг обоих эмитентов, сообщается в материале инвесткомпании.

"Vertex Pharmaceuticals по-прежнему наш фаворит в секторе здравоохранения по состоянию на начало 2025 года несмотря на то, что акции компании уже обогатили инвесторов на 31% за последние 12 месяцев, - пишут эксперты. - Эта биотехнологическая компания известна как первопроходец и монополист в лечении муковисцидоза. В январе ожидается сразу две важные новости для Vertex от FDA: 2 января по новой экспериментальной комбинированной терапии муковисцидоза vanzacaftor/tezacaftor/ deutivacaftor, а 30 января - по новому препарату suzetrigine для терапии болевого синдрома, который способен положить начало новому классу лекарственных препаратов для лечения острой боли. В обоих случаях высока вероятность одобрений со стороны FDA, что сулит акциям Vertex новый виток роста".

Акции биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals за последние полгода просели на 22% под влиянием не совсем объективных факторов и выглядят, по мнению аналитиков "Финама", существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения.

"Экспериментальная линейка Regeneron весьма интересна, компания проводит 54 клинических исследования как по новым, так и по уже одобренным препаратам, в том числе 11 исследований в рамках заключительной фазы, - отмечают эксперты. - Глобальные продажи Dupixent для лечения целого спектра воспалительных и аллергических заболеваний в третьем III квартале 2024 года увеличились на 23% до $3,82 млрд, а за весь 2023 год выручка от Dupixent возросла на 33% и достигла $11,6 млрд. Мы считаем, что Dupixent станет одним из главных блокбастеров текущего десятилетия, к 2025 году его продажи могут дойти до $15 млрд".

Целевая цена акций Regeneron составляет $978, потенциал роста около 27%, целевая цена акций Vertex - $584,8, апсайд - 25%.

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