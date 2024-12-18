Возможны риски повторного тестирования уровней индекса RGBI вблизи 96п - ПСБ

Возможны риски повторного тестирования минимумов года по индексу RGBI вблизи отметки 96 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рынок деривативов по-прежнему закладывает ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 25% годовых на горизонте шести месяцев и 23% через год, что является негативным сценарием для ОФЗ-ПД. На этом фоне видим риски повторного тестирования минимумов года по индексу RGBI вблизи отметки 96 пунктов, - пишут эксперты в обзоре. - Вместе с тем пока на рынке сохраняются ожидания снижения геополитической премии в следующем году более низких значений по индексу не прогнозируем. Более того, при прочих равных условиях возврат к годовым минимумам может быть возможностью для наращивания позиции в ОФЗ-ПД. На текущий момент по-прежнему рекомендуем занять выжидательную позицию на рынке в ожидании решения регулятора".

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