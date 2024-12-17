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17 декабря 2024 года 19:00
SberCIB обновил топ дивидендных российских акций
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики включили в подборку акции "Роснефти" и "ФосАгро". Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", НЛМК, Сбербанк, "Роснефть" и "ФосАгро". Аналитики добавили в топ "Роснефть" и "ФосАгро" потому, что уже зимой эти компании могут распределить промежуточные дивиденды. В январе "Роснефть" выплатит по 36,47 рубля на акцию, дивдоходность - около 7%. Аналитики полагают, что итоговые дивиденды за год будут скромнее. В SberCIB прогнозируют рост прибыли и снижение долговой нагрузки "ФосАгро" из-за девальвации рубля и сохранения высоких цен на удобрения. Дивдоходность акций компании в 2025 году может превысить 15%, допускают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ТОП-АНАЛИТИКА
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