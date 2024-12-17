SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики включили в подборку акции "Роснефти" и "ФосАгро".

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", НЛМК, Сбербанк, "Роснефть" и "ФосАгро".

Аналитики добавили в топ "Роснефть" и "ФосАгро" потому, что уже зимой эти компании могут распределить промежуточные дивиденды.

В январе "Роснефть" выплатит по 36,47 рубля на акцию, дивдоходность - около 7%. Аналитики полагают, что итоговые дивиденды за год будут скромнее.

В SberCIB прогнозируют рост прибыли и снижение долговой нагрузки "ФосАгро" из-за девальвации рубля и сохранения высоких цен на удобрения. Дивдоходность акций компании в 2025 году может превысить 15%, допускают эксперты.

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