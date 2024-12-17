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17 декабря 2024 года 18:31
Банк России повысит ключевую ставку до 23% на заседании в пятницу - SberCIB
Банк России повысит ключевую ставку до 23% годовых на заседании в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research. С момента предыдущего заседания Банка России экономическая ситуация развивалась хуже ожиданий регулятора, и в SberCIB считают повышение ставки почти неизбежным. Эксперты выделяют несколько причин: - Инфляция по-прежнему растёт быстрее прогноза ЦБ. В ноябре годовые темпы роста базовой инфляции с поправкой на сезонность составили 13,2%. Это максимальный уровень с начала цикла повышения ставки в июле 2023-го. - Недавнее ослабление рубля и его повышенная волатильность создают риски для достижения прогноза по инфляции на следующий год. Слабый рубль может также привести к росту инфляционных ожиданий. - Регулятор, скорее всего, отметит по-прежнему сильную динамику кредитования. В ноябре темпы его роста начали замедляться, но ЦБ вряд ли придаст этому большое значение. Более показательными для регулятора будут данные за декабрь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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