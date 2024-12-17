Банк России повысит ключевую ставку до 23% на заседании в пятницу - SberCIB

Банк России повысит ключевую ставку до 23% годовых на заседании в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

С момента предыдущего заседания Банка России экономическая ситуация развивалась хуже ожиданий регулятора, и в SberCIB считают повышение ставки почти неизбежным.

Эксперты выделяют несколько причин:

- Инфляция по-прежнему растёт быстрее прогноза ЦБ. В ноябре годовые темпы роста базовой инфляции с поправкой на сезонность составили 13,2%. Это максимальный уровень с начала цикла повышения ставки в июле 2023-го.

- Недавнее ослабление рубля и его повышенная волатильность создают риски для достижения прогноза по инфляции на следующий год. Слабый рубль может также привести к росту инфляционных ожиданий.

- Регулятор, скорее всего, отметит по-прежнему сильную динамику кредитования. В ноябре темпы его роста начали замедляться, но ЦБ вряд ли придаст этому большое значение. Более показательными для регулятора будут данные за декабрь.

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