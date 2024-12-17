"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Longyuan Power на уровне HKD8,2

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций Longyuan Power на уровне 8,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 22,4%, и подтверждает рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Результаты эмитента за январь-сентябрь 2024 года оказались относительно слабыми, что объясняется снижением рыночных тарифов на электроэнергию и уменьшением операционных показателей ВЭС компании. Тем не менее, по нашим оценкам, акции крупнейшего оператора ветряной генерации остаются заметно недооцененными, а перспективы компании выглядят позитивными благодаря расширению установленных мощностей "зеленой" энергетики, - пишет эксперт. - Дивидендная доходность акций Longyuan Power относительно невысока по меркам гонконгского рынка. По нашим расчетам, в следующие двенадцать месяцев она может составить 3,7%. Для определения целевой стоимости бумаги мы провели оценку по форвардным мультипликаторам P/E и P/EBITDA".

Смирнов также отмечает, что прекращение субсидирования новых ВИЭ-проектов и снижение рыночных тарифов на электроэнергию - ключевые вызовы для бизнеса Longyuan Power. В краткосрочной перспективе ожидается продолжение тренда на снижение тарифов, что окажет давление на выручку компании.

Аналитик обращает внимание и на то, что погодный фактор значительно влияет на операционные показатели эмитента. Как продемонстрировали результаты 9М24, снижение скорости ветра приводит к заметному сокращению выработки ВЭС Longyuan Power.

Longyuan Power - китайский энергетический холдинг, крупнейший в Китае оператор ветряных электростанций.

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