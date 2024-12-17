Цена акций ЛУКОЙЛа может снизиться до 6000 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут снизиться до уровня 6000 рублей за штуку и проверить на прочность указанную отметку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения стоимость акций эмитента во вторник стремится к минимуму текущего года на уровне 6040 руб. при ухудшении сигналов дневного и недельного графиков. Стабилизация ниже поддержки в 6250 руб. может предвещать движение к новым самым низким значениям с 2023 года и проверку на прочность отметки 6000 руб. со следующими поддержками 5880 руб. и 5700 руб., - пишет эксперт в обзоре. - Перспектива выплаты дивидендов в условиях падения на всем российском рынке в целом, а также сдержанных цен на нефть ранее не смогла вернуть покупки в бумаги, а теперь следующих выплат, вероятно, придется ждать до 2К25, что в краткосрочной перспективе при прочих равных может ограничивать интерес к "ЛУКОЙЛу". Говорить об улучшении среднесрочных перспектив бумаг и предвещать их возвращение к историческому максимуму на уровне 8175 руб. может стабилизация выше сопротивления в 7235 руб. (максимум ноября и район верхней полосы Боллинджера недельного графика)".

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