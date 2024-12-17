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17 декабря 2024 года 15:24
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Газпром нефть", "Хэдхантер", "Татнефть" и "Т-Технологии". "Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, - отмечают аналитики в комментарии. - У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. Падение цены акций увело мультипликатор P/BV на уровень 0,8х - банк сейчас торгуется дешевле собственного капитала. По итогам ноября ключевые финансовые метрики Сбера продолжили расти несмотря на негативный эффект от повышения ключевой ставки: чистые процентные доходы прибавили 9% г/г, чистая прибыль за период увеличилась на 2%". В свою очередь, "Хэдхантер" выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы в самых массовых сферах. На фоне позитивной конъюнктуры выручка Хэдхантер в III квартале прибавила 28% г/г, рентабельность EBITDA вышла на рекордные уровни - 65%. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза. "17 декабря акции "Хедхантера" очистились от спецдивиденда, дивдоходность на дату отсечки составила 23% - указывают эксперты. - Ожидания по скорости закрытия гэпа умеренно позитивные - столь крупные выплаты носили разовый характер, но по результатам 2025 года компания может предложить 10-12% дивдоходности. "Хедхантер" отмечал, что будет стремиться выплачивать дивиденды дважды в год, а значит следующие дивиденды могут быть выплачены уже по итогам 2024 года". Девальвация нацвалюты заставляет обращать повышенное внимание акциям экспортеров, например, бумагам "Татнефти". Аналитики БКС подчеркивают, что цены на нефть в рублях сейчас на комфортных для сектора уровнях, а низкая долговая нагрузка позволяет компании чувствовать себя уверенно в период высоких процентных ставок. "Акции "Татнефти" интересны, прежде всего, как ставка на крупные дивиденды, - отмечается в материале. - Payout ratio в рамках последних выплат было на уровне 75% от чистой прибыли по РСБУ, по итогам года высока вероятность сохранения коэффициента, но также есть шанс повышения до 100%. Дивидендная доходность акций "Татнефти" на горизонте 12 месяцев может достичь 15-18%". "Акции "Газпром нефти" с начала 2024 года просели на 37% и выглядят хуже не только конкурентов по сектору, но и всего рынка в целом, - пишут далее стратеги. - При этом компания показывает сильные финансовые результаты, а дивдоходность близка к максимальным для сектора значениям. За I полугодие чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла на 11% г/г, свободный денежный поток прибавил 77%. Акции сейчас торгуются по близким к среднеотраслевым мультипликаторам, хотя исторически бумаги торговались с премией за счет более высокой рентабельности относительно конкурентов. Показатель чистый долг/EBITDA низкий - 0,45х, как и годом ранее. Это важно в условиях высоких процентных ставок". Группа "Т-Технологии" опубликовала сильные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года. Предполагается, что интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года, но синергия от объединения будет постепенно раскрываться по мере трансформации бизнеса - это, на взгляд экспертов БКС, создает потенциал для улучшения эффективности в будущем. "Банк в декабре возобновил выплату дивидендов после четырехлетнего перерыва, - напоминают аналитики. - Менеджмент отмечает, что "Т-Технологии" будут стремиться платить дивиденды поквартально в размере до 30% от чистой прибыли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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