"Финам" понизил рейтинг акций фонда ARK Space Exploration & Innovation до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций фонда ARK Space Exploration & Innovation (ARKX) с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $18,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7,2%, сообщается в комментарии аналитика Саида Керимханова.

"Ключевыми рисками мы видим снижение инвестиций в космическую отрасль в связи с высокими процентными ставками и замедление темпов закупок оборудования для развития технологий", - подчеркивает эксперт.

ARK Space Exploration & Innovation - биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует преимущественно в компании, связанные с исследованием космоса и инновациями.

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