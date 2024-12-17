"Финам" сохраняет рейтинг бумаг ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $48,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 29%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Из отслеживаемых нами индексных фондов по отрасли наибольший потенциал роста в настоящее время имеет ALPS Medical Breakthroughs ETF, включающий в себя акции компаний биотехнологического сектора малой и средней величины c прорывными разработками, - пишут аналитики. - За последние 12 месяцев инструмент уже обогатил инвесторов на 34%. Развитие персонализированной медицины, онкоиммунологии и поиск терапии редких заболеваний открывают новые возможности для применения биотехнологий и способствуют созданию новых биотехнологических компаний, которые выходят на фондовый рынок в США еще на доклинической и клинической стадиях развития, не имея коммерциализированных препаратов, а затем их акции при удачном раскладе взлетают на новостях о прорывах в исследованиях. На это и делает ставку инструмент ALPS Medical Breakthroughs ETF".

По мнению экспертов "Финама", фонд остается привлекательным вариантом вложений для инвесторов, ориентированных на участие в медицинских открытиях и при этом готовых к принятию повышенных рисков.

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