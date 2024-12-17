Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов - "Альфа-инвестиции"

Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов, считают аналитики "Альфа-инвестиций".

"Напротив, рынок акций уже длительное время торгуется по привлекательным ценам и становится ещё более интересным для покупок, - подчеркивают эксперты в комментарии. - На рынке акций сейчас негативные настроения и нет перегрева. Депрессивные периоды рынка исторически выгодны для долгосрочных покупок. Они приносят большую доходность, чем формирование портфеля в периоды эйфории и уверенности в росте. Мы ожидаем рост рынка акций в 2025 году. Это может произойти при первых сигналах от ЦБ об остановке цикла ужесточения денежно-кредитной политики, которые могут появиться ко II полугодию. Тогда же может произойти и первое снижение ключевой ставки."

По мнению стратегов "Альфа-Инвестиций", долгосрочные и среднесрочные инвесторы могут войти или увеличить позицию по акциям компаний с хорошими фундаментальными показателями. Этот шаг позволит увеличить будущую доходность портфеля, в том числе за счёт роста дивидендной доходности.

"При этом стоит пересмотреть свои позиции в текущем портфеле и избавиться от акций, перегруженных долгами, так как высокая ключевая ставка с нами надолго, - указывают аналитики. - Среди таких бумаг: АФК "Система", "Делимобиль", "РусГидро", "М.видео", "Мечел", "МТС", "Ростелеком", "Самолет", "Сегежа", "ТМК". В портфеле должны быть представители голубых фишек или крупные компании с низкой долговой нагрузкой, то есть коэффициент Net Debt/EBITDA в пределах 0,5-1,0х".

Рынок сейчас выглядит аномально низким. В пессимистичное время на рынке с высокой вероятностью можно найти отличную точку для входа. Эксперты рекомендуют обратить внимание:

- На экспортёров, кому выгоден слабый рубль: "Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Полюс".

- На внутренние истории, на которых в меньшей степени влияет внешний фон: "Сбербанк", "Т-Технологии", "Интер РАО", "Яндекс" и "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", "Московская биржа".

- Потенциальные фавориты в случае улучшения геополитической обстановки: "Газпром", "НОВАТЭК", "Юнипро", "Аэрофлот". К ним стоит подходить с осторожностью, следя за новостным фоном.

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