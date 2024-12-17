"АКБФ" рекомендует покупать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 182,67 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью 182,67 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 81% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент сообщил о планах инвестировать 215 миллиардов рублей в 2025 году. Эти данные были озвучены по итогам заседания совета директоров, который утвердил бюджет компании на следующий год. Также было отмечено, что "Норникель" прошел пик своего инвестиционного цикла в 2023 году, и эта информация уже учтена в прогнозах аналитиков.

"Хотя в последнем обзоре рынка металлов "Норникель" выразил осторожность в среднесрочных оценках по стоимости своей продукции, менеджмент компании фокусируется на рисках, связанных с долгосрочными перспективами спроса и предложения на рынке. В частности, несмотря на высокие цены на медь и рост мирового спроса, производители металлов не готовы увеличивать объемы производства, - отмечают эксперты "АКБФ". - Это связано с нестабильностью цен и неопределенностью будущих условий. Вместо этого компании предпочитают приобретать уже действующие предприятия, а не вкладываться в долгосрочные проекты по разработке новых месторождений".

Тем не менее, указывают эксперты инвесткомпании, "Норникель" ожидает, что спрос на медь в долгосрочной перспективе будет расти быстрее мировой экономики благодаря росту возобновляемой энергетики, электрифицированного транспорта и увеличению потребления электроэнергии. Исходя из этого, эмитент прогнозирует рост цен на свою продукцию в 2025 году на 20-25% по сравнению с 2024 годом.

В части денежных потоков "Норильский никель" ожидает чистый денежный поток в размере около $500 млн по итогам II полугодия 2024 года. Прогнозируемые дивиденды на 2024 и 2025 годы составляют 10 и 14 рублей на акцию соответственно, что соответствует среднерыночным оценкам, обращают внимание в "АКБФ".

Прогноз чистой прибыли "Норникеля" на 2024 год - $1,9 млрд, что несколько ниже предыдущей оценки в $2,2 млрд, но все равно остается сильным результатом, поддерживаемым высокими ценами на продукцию, указывают в инвесткомпании.

"Справедливая стоимость бумаг эмитента была немного скорректирована и составила 182,67 руб., что предполагает потенциал роста 81%. Рекомендация остается положительной ("покупать"). В расчетах учтена 25%-ная поправка на риски вложений", - пишут эксперты в обзоре.

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