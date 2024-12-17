.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Привлекательность флоатеров сохранится после решения ЦБ РФ по ставке - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 декабря 2024 года 11:55
Привлекательность флоатеров сохранится после решения ЦБ РФ по ставке - инвестбанк "Синара"
Инвесторам в ОФЗ по-прежнему стоит отдавать предпочтение облигациям с плавающей ставкой купона (флоатерам), чья привлекательность сохранится и в случае дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, полагает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "С учетом резко ускорившегося в ноябре и декабре роста цен Банк России, как мы полагаем, в эту пятницу поднимет ключевую ставку до 23%. Более того, допускаем ее повышение в феврале 2025 года и до 24% или 25%, если месячная инфляция останется на уровнях выше 1,0%. В таком случае вместе с циклом ужесточения монетарных условий продолжится и рост доходностей ОФЗ", - пишет аналитик. На рынке госдолга эксперт по-прежнему отдает предпочтение флоатерам. Поскольку конца цикла ужесточения ДКП все еще не видно, а инфляция резко подскочила, в сценарии ушедших далеко вверх процентных ставок флоатеры обеспечат, согласно расчетам Коныгина, более высокую полную доходность, тогда как бумаги с постоянным купоном перехватят лидерство по доходности, только когда ключевую ставку Банк России снизит до 13%. А это вряд ли случится раньше 2026 года, считает эксперт инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
.
17 декабря 2024 года 15:24
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Газпром нефть", "Хэдхантер", "Татнефть" и "Т-Технологии". "Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, -... читать дальше
.17 декабря 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Диасофта" с целевой ценой 4540 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 3350 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.17 декабря 2024 года 13:55
"Финам" понизил рейтинг акций фонда ARK Space Exploration & Innovation (ARKX) с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $18,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7,2%, сообщается в комментарии аналитика Саида Керимханова. "Ключевыми рисками мы видим снижение... читать дальше
.17 декабря 2024 года 13:19
"Финам" сохраняет рейтинг бумаг ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $48,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 29%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Из отслеживаемых нами индексных фондов по отрасли наибольший потенциал роста в настоящее... читать дальше
.17 декабря 2024 года 12:46
Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов - "Альфа-инвестиции"
Текущее падение на рынке акций не стоит воспринимать как повод для распродажи активов, считают аналитики "Альфа-инвестиций". "Напротив, рынок акций уже длительное время торгуется по привлекательным ценам и становится ещё более интересным для покупок, - подчеркивают эксперты в комментарии. - На... читать дальше
.17 декабря 2024 года 12:18
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью 182,67 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 81% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Эмитент сообщил о планах инвестировать 215 миллиардов рублей в 2025 году.... читать дальше
.17 декабря 2024 года 11:32
Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся вблизи уровня в $74 за баррель на торгах во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть умеренно снизились в понедельник. Некоторое давление на котировки могли оказывать слабые экономические данные из Китая. Инвесторы во... читать дальше
.17 декабря 2024 года 11:07
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "ФАС утвердила сохранение первоначально запланированного повышения тарифов на перекачку... читать дальше
.17 декабря 2024 года 10:47
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "Евросоюз включил в санкционный список семь судов для перевозки СПГ, включая танкер Arc-7, занятый на проекте "Ямал СПГ" . Под... читать дальше
.17 декабря 2024 года 10:32
Индекс Мосбиржи во вторник опять обновит годовой минимум, но вряд ли уйдет ниже 2360-2380 пунктов, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин. "Нисходящий тренд на рынке акций по продолжительности стал третьим в истории нашего рынка,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.