Привлекательность флоатеров сохранится после решения ЦБ РФ по ставке - инвестбанк "Синара"

Инвесторам в ОФЗ по-прежнему стоит отдавать предпочтение облигациям с плавающей ставкой купона (флоатерам), чья привлекательность сохранится и в случае дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, полагает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"С учетом резко ускорившегося в ноябре и декабре роста цен Банк России, как мы полагаем, в эту пятницу поднимет ключевую ставку до 23%. Более того, допускаем ее повышение в феврале 2025 года и до 24% или 25%, если месячная инфляция останется на уровнях выше 1,0%. В таком случае вместе с циклом ужесточения монетарных условий продолжится и рост доходностей ОФЗ", - пишет аналитик.

На рынке госдолга эксперт по-прежнему отдает предпочтение флоатерам. Поскольку конца цикла ужесточения ДКП все еще не видно, а инфляция резко подскочила, в сценарии ушедших далеко вверх процентных ставок флоатеры обеспечат, согласно расчетам Коныгина, более высокую полную доходность, тогда как бумаги с постоянным купоном перехватят лидерство по доходности, только когда ключевую ставку Банк России снизит до 13%. А это вряд ли случится раньше 2026 года, считает эксперт инвестбанка.

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