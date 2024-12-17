Цена нефти, вероятно, останется вблизи $74/барр. во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся вблизи уровня в $74 за баррель на торгах во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть умеренно снизились в понедельник. Некоторое давление на котировки могли оказывать слабые экономические данные из Китая. Инвесторы во вторник будут отыгрывать цифры по производству и рознице в США. Впрочем, неожиданно слабые данные не только будут свидетельствовать о слабом спросе на сырье, но могут являться и аргументом для более мягких действий на грядущем заседании ФРС", - отмечают эксперты в комментарии.

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