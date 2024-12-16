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16 декабря 2024 года 19:02
Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,5-14,4 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"
Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,5-14,4 руб. за юань на текущей неделе, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Рубль в понедельник скромно укрепляется, а биржевая котировка к юаню составляет 13,86 рублей, - пишет эксперт. - Волатильность на валютном рынке вновь выросла из-за санкционных рисков. На фоне новостей о возможном ужесточении санкций на экспорт российской нефти курс доллара на внебиржевых торгах в отдельные дни превышал отметку 105 руб. Предварительные данные по платежному балансу за ноябрь показывают, что ослабление рубля могло быть также обусловлено ухудшением торгового баланса". В условиях сложной геополитической обстановки волатильность на валютном рынке, по мнению Ващелюк, может оставаться высокой до конца января 2025 года. Заседание Банка России 20 декабря вряд ли окажет существенное влияние на краткосрочную динамику валютного курса, но среднесрочно более высокие ставки должны сдерживать спрос на импорт и повышать привлекательность рублевых активов. Аналитик ожидает, что регулятор повысит ключевую ставку до 24-25% в условиях высокой инфляции и неустойчивой динамики валютного курса. По мнению Ващелюк, на текущей неделе курс доллара может находиться в коридоре 100-105 руб., китайского юаня - 13,5-14,4 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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