"Финам" повысил рейтинг акций Группы Астра до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Группы Астра" с "держать" до "покупать" и целевую цену с 578 до 612 рублей на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 48,5% без учета дивидендов.

"В начале общей коррекции рынка в мае этого года акции "Астры" показывали динамику лучше индекса, однако в конце осени также сдались под давлением продавцов, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Учитывая очень сильный отчет компании за 9 месяцев 2024 года и сезонность бизнеса, мы считаем, что "Астра" имеет все шансы на выполнение своего прогноза - увеличить чистую прибыль в 3 раза с 2023 по 2025 год. В связи с этим мы повышаем целевую цену и считаем текущие уровни интересными для набора позиций".

Группа компаний "Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.

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