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16 декабря 2024 года 17:33
Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в 4К24 - "Финам"
Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в четвертом квартале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Николая Дудченко. Эксперт отмечает, что в среду состоится последнее в 2024 году заседание ФРС США. Ставку ждут на уровне 4,25-4,5%. Согласно оценке CME Group вероятность снижения превышает 97%, то есть рынок полностью закладывает такой сценарий в цены, следовательно, немаловажной является риторика Пауэлла. "Голубиные" сигналы могут восприниматься трейдерами позитивно, и цена на золото может подрасти. Вместе с тем мы допускаем, что Пауэлл скорее воздержится от таких намеков, - пишет Дудченко в обзоре. - Тут мы согласны с ING, которые в своем обзоре говорят, что в долгосрочной перспективе предлагаемая Трампом политика, включая тарифы и более строгий иммиграционный контроль, которые по своей природе инфляционны, ограничит снижение процентных ставок Федеральной резервной системы. Более сильный доллар США и более жесткая денежно-кредитная политика могут в конечном итоге создать некоторые препятствия для золота". Технически, указывает аналитик "Финама", перспектива роста прослеживается более отчетливо. "Быки" абсолютно не сдали своих позиций, уровень поддержки находится в диапазоне $2600-2620,5 за тройскую унцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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