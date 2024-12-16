Цена золота может вырасти до $2850-3000/унц. в 2025г - "Альфа-Инвестиции"

Стоимость тройской унции золота может подняться к $2850-3000 в следующем году, снижение ставки ФРС США и геополитическая напряженность поддержат спрос на драгметалл, считают аналитики "Альфа-Инвестиций".

"Цены на золото четыре года находились в диапазоне $1600-2000 за тройскую унцию, и многие уже привыкли, что этот актив не приносит значимой доходности. Но в 2024 году сформировался новый устойчивый тренд роста: в моменте котировки драгоценного металла приближались к отметке $2800, поднявшись на 35% с начала года. Ключевые драйверы: рост инвестиционного спроса, приток средств в "золотые" ETF, устойчивый спрос мировых центробанков, а также геополитические факторы, - пишут эксперты в обзоре. - Что дальше? В базовом сценарии в 2025 году ожидается рост цен на драгметаллы. Стоимость тройской унции золота может подняться до $2850-3000. Снижение ставки ФРС и геополитическая напряженность поддержат спрос на золото. Приобретать драгметалл будут и центробанки - например, Народный банк Китая в ноябре уже возобновил покупки золота после паузы".

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