Прогнозная цена акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF - $178,2 - "Финам"

Прогнозная стоимость акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF составляет $178,2 за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков "Финама".

"Крупнокалиберный" биотех, представленный индексным фондом iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сохраняет привлекательность как направление вложений. Глобальный рынок биотехнологий в 2023 году оценивался в $1,55 трлн (оценка Grand View Research) и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 14% в период 2024-2030 гг., - отмечают эксперты. - В топ-5 рассматриваемого ETF входят четыре биотехнологические компании из нашего покрытия, GILEAD SCIENCES Inc., Vertex Pharmaceuticals, Amgen и Regeneron Pharmaceuticals. Наша целевая цена по iShares Nasdaq Biotechnology ETF составляет $178,2, рейтинг - "покупать", "апсайд" - 27%".

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