"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции ЮГК с целью 0,93 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Южуралзолота" (ЮГК) с целевой ценой 0,93 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста 44% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков.

"Ростехнадзор снял ограничения на добычу драгметалла "Южуралзолотом" на уральском хабе "Светлинский". Ранее надзорный орган уже отменял ограничения на работу компании на трех других хабах уральских месторождений, - отмечают эксперты. - Таким образом все предприятия золотодобытчика в регионе возобновили работу в полном объеме. В моменте акции ЮГК отреагировали на новость ростом более 3%. Сейчас они торгуются на 1,78% выше пятничной цены закрытия. Мы видим перспективы у акций золотодобытчика и рекомендуем их покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.