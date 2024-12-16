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16 декабря 2024 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 60,32 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 60,32 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,02%, стоп-приказ: 52,85 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают, что "Сургутнефтегаз" является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитывая имеющиеся резервы на балансе компании. "В отличие от большинства акций РФ, котировки компании не находятся в нисходящем тренде. Цена отскочила от уровня поддержки, сохраняется потенциал восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 52,85 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают в "Финаме". "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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