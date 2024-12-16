Акции The Utilities Select Sector SPDR Fund в текущий момент оценены справедливо - "Финам"

Акции The Utilities Select Sector SPDR Fund в текущий момент справедливо оценены рынком, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Гордей Смирнов.

"Текущий год оказался успешным для акций коммунального сектора США, с начала года стоимость бумаг фонда выросла на 22,5% благодаря оптимизму, связанному с циклом смягчения монетарной политики в США и ожиданиями значительного роста энергопотребления за счет расширения дата-центров и реиндустриализации страны. Однако за последние три месяца котировки ETF перешли в боковой тренд, - пишет эксперт в комментарии. - По нашим оценкам, текущая рыночная оценка отрасли является справедливой. Ключевым долгосрочным драйвером роста коммунального сектора остается увеличение энергопотребления в коммерческом сегменте".

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, который включает в себя ведущие американские коммунальные компании, занимающиеся сбытом электроэнергии, газа, воды и пара.

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