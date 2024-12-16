Индекс Мосбиржи может снова оказаться под существенным давлением на текущей неделе - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи может снова оказаться под существенным давлением на текущей неделе на фоне дивидендных отсечек нескольких эмитентов, включая "ЛУКОЙЛ", говорится в материале аналитика инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

Кроме того, отмечает эксперт, в фокусе у российских инвесторов будут данные по недельной инфляции (в среду) и решение по ключевой ставке на заседании ЦБ РФ (в пятницу, 20 декабря).

Тем не менее текущая слабость на российском рынке дает хорошую возможность войти в рынок с расчетом на восстановление в ожидании снижения степени геополитического напряжения, указывает Голдина.

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