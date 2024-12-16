ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Риторика ЦБ сигнализирует рынку, что повышение ставки в декабре практически неизбежно, поскольку проинфляционные риски превалируют. В базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ на декабрьском заседании примет решение о повышении ставки до 23%, однако и сценарий более резкого повышения ставки не исключен. Ускорение роста цен, устойчивые инфляционные ожидания экономических агентов - все это факторы в пользу такого решения", - пишет эксперт в комментарии.

На взгляд Тимошенко, ЦБ дает четкий сигнал рынку, что ставка будет поддерживаться на высоком уровне ровно столько, сколько потребуется. При прочих благоприятных условиях, снижение ставки можно ожидать не ранее 2-го полугодия 2025 года, полагает аналитик.

"Все будет зависеть от статистики и ожиданий по инфляции, что, в свою очередь, будет в большей мере определяться бюджетными расходами и располагаемым платежеспособным спросом, - указывает эксперт банка. - Рост ключевой ставки безусловно окажет повышательное давление на весь спектр кредитных продуктов банков с учетом конкурентной среды. Решение по увеличению ставки выступает фактором поддержки национальной валюты, однако курс рубля в большей степени определяется другими факторами, такими как экспортно-импортный баланс, бюджетные траты, геополитические факторы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.