"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco на уровне "продавать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "продавать" с целевой ценой $620 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 37% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"12 декабря сеть Costco опубликовала сильные квартальные результаты за 1К 2025 финансовый год, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Несмотря на это, мы не считаем, что умеренные темпы роста выручки и прибыли оправдывают взлет котировок с начала года более чем на 50% (S&P 500 повысился на 27%). Дороговизна акций - ключевая причина негативного взгляда на акции Costco. В настоящее время они торгуются с мультипликатором P/E NTM - 53x, при медиане за 3 года - 36x. Walmart и Home Depot (наиболее релевантные аналоги) торгуются с мультипликаторами P/E NTM 34x и 27x соответственно".

Costco - второй по величине ритейлер в США после Walmart.

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