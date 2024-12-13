Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 6051-6100п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6051-6100 пунктов при средней волатильности на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на пятницу не запланировано, - отмечает эксперт. - Некоторое давление на котировки могут создать азиатские рынки, так как на Центральной экономической рабочей конференции в КНР вопреки общим ожиданиям четкого плана реформ представлено не было. Фьючерсы на основные индексы акций США показывают околонулевую динамику. Исключение составляет NASDAQ, который позитивно реагирует на вышедшие накануне сильные результаты Broadcom в ожидании восстановительного роста бигтехов. На предстоящую сессию мы прогнозируем среднюю волатильность, обусловленную импульсом со стороны технологических компаний. Ожидаем, что S&P500 откроется гэпом вверх под влиянием упомянутого отчета Broadcom, и ориентируемся на колебания индекса в диапазоне 6051-6100 пунктов".

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