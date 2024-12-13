"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Semiconductor ETF с целевой ценой $269,6 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 23,2% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

"Во второй половине 2024 года ажиотаж вокруг акций производителей чипов, вызванный бурным развитием ИИ-технологий, заметно ослаб, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - За последние 6 месяцев стоимость iShares Semiconductor ETF снизилась на 10%, главным образом из-за завышенных ожиданий инвесторов относительно будущих темпов роста финансовых показателей отраслевых компаний, которые не были подтверждены прогнозами их менеджмента. Тем не менее перспективы на 2025 год для полупроводникового сектора выглядят позитивно: рынок может сохранить двузначные темпы роста благодаря устойчивому спросу на ИИ-чипы и увеличению продаж на рынке ПК".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

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