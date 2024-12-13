"ВТБ Мои Инвестиции" добавили бумаги Группы Позитив в топ-10 российских акций, исключили HeadHunter

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Группы Позитив " и исключив бумаги МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив", "Яндекс".

"Текущая цена акций "Группы Позитив" уже учитывает все негативные факторы - слабые результаты за 3-й квартал, снижение прогнозов на 2024 год, допэмиссию в рамках программы мотивации - и представляет собой хорошую возможность для покупки фундаментально привлекательной истории роста. Среди ближайших катализаторов отмечаем публикацию результатов за 2024 год предположительно в феврале-марте 2025 года", - отметил инвестиционный стратег брокера Алексей Михеев.

Акции HeadHunter аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" исключили из списка в связи с реализацией краткосрочного катализатора в виде одобрения специального дивиденда.

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