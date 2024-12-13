"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 530 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 530 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 463,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания реализует крупный проект "Восток Ойл", разрабатывая новые месторождения. Акции компании котируются за половину балансовой стоимости, подчеркивают аналитики. Утвержденная дивидендная выплата за 9 месяцев 2024 года составляет 36,47 рубля на акцию.

"Динамика акции c сентября месяца опережает Индекс Мосбиржи. С технической точки зрения котировки сформировали разворотный сигнал, пробив границу нисходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 463,7 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,68", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтедобывающих компаний мира.

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